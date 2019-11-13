У сериала «Друзья» может появиться продолжение

Телекомпания HBO планирует запустить в следующем году стриминговую платформу HBO Max, на которой может выйти продолжение сериала «Друзья».

Сейчас о возрождении сериала ведутся переговоры с артистами, которые исполнили главные роли — Мэттом Лебланом, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером, сообщает журнал The Hollywood Reporter. Однако, по информации издания, стороны далеки от достижения соглашения.

Ранее актриса Дженнифер Энистон, снявшаяся в сериале, опубликовала фото со своими бывшими коллегами по «Друзьям», чем вызвала сбои в Instagram.

Cериал «Друзья» рассказывал о жизни шестерых приятелей на Манхэттене. Его показывали с сентября 1994 по май 2004 года.