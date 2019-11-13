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В Альметьевском районе Татарстана назначили нового помощника Нагуманова

11:10, 13.11.2019
В Альметьевском районе Татарстана назначили нового помощника Нагуманова
Фото: almetyevsk.tatar.ru

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов на совещании представил своего нового помощника. Им стал 31-летний Анузар Юнусов, который ранее работал координатором в Совете по предпринимательству при президенте РТ.

Предыдущий помощник Рамис Галимов переедет в Казань, сообщает пресс-служба района.

Напомним, в сентябре Нагуманова избрали главой Альметьевска и руководителем Альметьевского района республики.

ОбществоВласть Татарстан
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