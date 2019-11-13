В Альметьевском районе Татарстана назначили нового помощника Нагуманова
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов на совещании представил своего нового помощника. Им стал 31-летний Анузар Юнусов, который ранее работал координатором в Совете по предпринимательству при президенте РТ.
Предыдущий помощник Рамис Галимов переедет в Казань, сообщает пресс-служба района.
Напомним, в сентябре Нагуманова избрали главой Альметьевска и руководителем Альметьевского района республики.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым