Сервисы Mail.Ru дали сбой: пользователи не могут зайти на почту

Пользователи сервиса Mail.ru жалуются на перебои работы почтового сервиса следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.

77% случаев сбоя относят с трудностями входа в почтовый ящик. При попытке проверить почту пользователи получают следующее сообщение:

«Ошибка

Уважаемый пользователь!

По техническим причинам Ваш почтовый ящик временно недоступен.

В ближайшее время работы будут закончены, и доступ в Ваш почтовый ящик будет восстановлен.

Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Точных сроков решения проблемы пока не называют.

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