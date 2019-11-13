Сервисы Mail.Ru дали сбой: пользователи не могут зайти на почту
Пользователи сервиса Mail.ru жалуются на перебои работы почтового сервиса следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
77% случаев сбоя относят с трудностями входа в почтовый ящик. При попытке проверить почту пользователи получают следующее сообщение:
«Ошибка
Уважаемый пользователь!
По техническим причинам Ваш почтовый ящик временно недоступен.
В ближайшее время работы будут закончены, и доступ в Ваш почтовый ящик будет восстановлен.
Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства».
Точных сроков решения проблемы пока не называют.
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Справка
Mail.Ru — поисковый портал российского Интернета. Главный сервис портала — почтовая служба Почта@Mail.Ru. Кроме почтового сервиса компания предлагает пользователям социальную сеть «Мой мир», игры, навигационные и медиа-сервисы.
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