Сбербанк устранил сбои в своем приложении
Сбербанк устранил сбой, возникший в приложении «Сбербанк онлайн» и на устройствах самообслуживания.
«Все системы банка работают в штатном режиме. Приносим извинения клиентам за неудобства при пользовании сервисом банка», — приводит сообщение кредитной организации RNS.
Ранее некоторые клиенты Сбербанка испытывали трудности при проведении операций со вкладами в «Сбербанк онлайн» и с устройствами самообслуживания.ЭкономикаБанкиТехнологии
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