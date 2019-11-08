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Сбербанк устранил сбои в своем приложении

19:50, 08.11.2019
Сбербанк устранил сбои в своем приложении
Фото: wikipedia.org / Андрей Никитин

Сбербанк устранил сбой, возникший в приложении «Сбербанк онлайн» и на устройствах самообслуживания.

«Все системы банка работают в штатном режиме. Приносим извинения клиентам за неудобства при пользовании сервисом банка», — приводит сообщение кредитной организации RNS.

Ранее некоторые клиенты Сбербанка испытывали трудности при проведении операций со вкладами в «Сбербанк онлайн» и с устройствами самообслуживания.

ЭкономикаБанкиТехнологии
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