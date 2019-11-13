ФСБ изъяла 440 кг наркотиков на 650 млн рублей, которыми торговал интернет-магазин

Федеральная служба безопасности изъяла 440 кг наркотиков в Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областях.

Стоимость наркотиков достигает 650 млн рублей, пишет RT со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

При перевозке и сбыте наркотиков были задержаны с поличным семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов, выполнявших роль межрегиональных и региональных курьеров. Двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга на территорию крупных населенных пунктов Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, остальные — за оптовый (от 3 до 50 кг) сбыт запрещенных веществ в конкретных регионах.

В отношении курьеров возбудили семь уголовных дел по статье «Незаконное хранение, оборот и сбыт наркотических веществ», их арестовали.

Ранее стало известно, что в Татарстане перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в распространении синтетических наркотиков. Наркокурьер был задержан с 2 килограммами запрещенных веществ.