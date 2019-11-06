В Татарстане будут судить курьера, попавшегося с 2 килограммами наркотиков

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в распространении синтетических наркотиков. Наркокурьер был задержан с 2 килограммами запрещенных веществ.

Как сообщает прокуратура, 15 июля 2019 года автомобиль «Шкода Октавиа», за рулем которого находился 24-летний мужчина, был остановлен на посту ГИБДД «Малиновка» на территории Верхнеуслонского района. Полицейские обратили внимание на странное поведение водителя. При досмотре автомобиля под обшивкой салона были обнаружены и изъяты почти 2 кг мефедрона и N-метилэфедрона. Запрещенные вещества мужчина планировал продавать на территории республики.

Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит до 14 лет тюрьмы.

Ранее МВД по РТ отчиталось о перекрытии 40 каналов поставки наркотических веществ.