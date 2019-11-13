Вячеслав Буцаев: «Сильная сторона «Нефтехимика» — в команде»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над московским «Динамо» (6:3).

— У вас уже 10-я победа подряд. В чем, по вашему мнению, сейчас самая сильная сторона команды? Потому что у вас сейчас лучшая серия побед среди всех команд в этом сезоне.

— В команде.



— Во время Европаузы приходилось находить какие-то слова для команды, чтобы заставить игроков забыть эту победную серию и избежать недооценки соперника в будущем?

— Вы знаете, в чем-то логика в ваших вопросах есть, но ребята сами понимают, что сезон сегодня не заканчивается. Мы довольны, что нам удается побеждать, продлевать эту серию, но тем не менее рабочий процесс, он изо дня в день остается прежним.



— Тех, кто уезжал в сборную, как-то выбила из колеи эта поездка?

— Не думаю, сегодня они не выпадали из игры, хотя были ошибки. Наверное, какой-то дополнительный стимул для ребят это был. Одного первый раз вызвали в первую сборную, второго в олимпийскую сборную. Все равно это опыт, и они должны чувствовать ответственность за то, что они были на этом этапе или турнире. И здесь я бы не сказал, что они выпали или кто-то выпадал. Они играли так, как должны были играть. Здесь, опять же, не бывает игр без ошибок, были ошибки. Это игра, и не ошибается только тот, кто ничего не делает.



— Можете как-то сравнить игры с топовыми командами — СКА, ЦСКА и, например, «Динамо»? Где тяжелее…

— Ну а что их сравнивать? Завтра новый день, завтра новый соперник. Он достоин уважения, и мы уважаем любого соперника. Настраиваемся на любую команду. Здесь что сравнивать? ЦСКА играет так, «Ак Барс» играет так. У каждого своя система, и к каждому нужно походить индивидуально, — сказал Буцаев.

Напомним, «Нефтехимик» продлил свою победную серию до 10 матчей. Это исторический рекорд для нижнекамского клуба.