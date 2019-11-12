«Нефтехимик» одержал десятую подряд победу в КХЛ, в гостях обыграв московское «Динамо»

«Нефтехимик» в гостях крупно обыграл московское «Динамо» (6:3) в рамках регулярного первенства КХЛ.

Нижнекамцы в самом начале встречи реализовали большинство, точный бросок удался Павлу Порядину. В начале второго и третьего периодов гости смогли укрепить преимущество, забросив еще четыре шайбы. После этого хоккеисты «Динамо» забросили дважды, на что подопечные Вячеслава Буцаева ответили своими двумя голами. В концовке встречи игрок гостей Дмитрий Яшкин установил окончательный счет.

Таким образом, «Нефтехимик» довел свою победную серию в КХЛ до 10 матчей, обновив исторический для клуба рекорд.

«Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» — 2:6 (0:1, 0:2, 2:3)

Голы:

0:1 — Порядин (Мерфи, 02:04, бол.)

0:2 — Казионов (Шиксатдаров, 22:18)

0:3 — Куликов (Шиксатдаров, Шарипзянов, 22:36)

0:4 — Энлунд (Рясенский, Сергеев, 45:41)

1:4 — Петерссон (Индрашис, Лямин, 46:56, бол.)

2:4 — Тарасов (Яшкин, Огурцов, 49:05)

2:5 — Брынцев (Хайруллин, 51:16)

2:6 — Мерфи (Хайруллин, 54:48)

3:6 — Яшкин (58:56)