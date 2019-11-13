Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит 80 лет тюрьмы за мошенничество на $20 млн

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Россиянин Алексей Бурков, которого вчера экстрадировали из Израиля в США, обвиняется в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.

По данным Минюста США, гражданин России якобы управлял веб-сайтом Cardplanet, который продал 150 тыс. номеров платежных карт. Ущерб оценивается в $20 млн, пишет «Интерфакс». Если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Посольство России в Вашингтоне уже направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова.

Напомним, россиянин был задержан в 2015 году по запросу США. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях.

Россия хотела обменять Буркова на Нааму Иссахар, которую ранее Химкинский городской суд приговорил к семи с половиной годам колонии. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от обмена, так как россиянина уже решили выдать США. После этого президент страны Реувен Ривлин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар.