Тимур Билялов: «Приятно установить рекорд, но главное побеждать в каждом матче»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подвел итоги матча с омским «Авангардом» (3:0).

— Мы все понимали, насколько важен был этот матч для нас. Во-первых, за прошлый сезон, во-вторых, то что они идут в лидерах. Поэтому получилось задать хороший тон игре, побежали вперед. Соперник может быть чуть-чуть не ожидал такого, во втором периоде мы их часто прижимали к воротам. Плюс хорошо сыграли в обороне, так что результат закономерный.

— Какой из моментов в матче был наиболее переломным для встречи?

— Второй гол был важен, нам надо было его забивать. Думаю, что именно это переломило ход матча и мы смогли довести игру до победы.

— Обычно говорят, что на виду те, кто забивает голы. Сегодня отмечают и вас, в связи с рекордной «сухой» серией. Насколько это важно и приятно для вас?

— Конечно, приятно. Тем более когда благодаря командной работе добиваемся хороших результатов. Но самое главное набирать по два очка в каждой игре.

— Ваши родители присутствуют на трибунах. Это дает дополнительную мотивацию?

— Да, они приходят на каждую игру. Это и родители, жена, дети, родственники, родные со стороны жены (смеется). Они все приходят посмотреть, поддержать. Конечно, это придает мотивацию. Поэтому я очень благодарен им, — приводит слова Билялова корреспондент «Реального времени».