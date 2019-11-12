Акции UTair выросли на 16% после слов Грефа о плане по санации авиакомпании

Обыкновенные акции авиакомпании UTair поднялись до 7,62 рубля за бумагу к закрытию Московской биржи. На фоне слов главы Сбербанка Германа Грефа о нежелании банкротить перевозчика его акции подскочили в цене более чем на 16%.

При этом на пике за сегодня цена за одну акцию достигала 7,7 рубля, следует из данных биржи.

Президент Сбербанка рассказал, что кредитная организация одобрила программу финансового оздоровления UTair. Греф выразил надежду, что перевозчик сможет договориться и с остальными кредиторами.

Напомним, что в декабре 2018 года компания допустила первый дефолт, не выплатив кредиторам около 2-3 млрд рублей процентов.