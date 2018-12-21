Авиакомпания Utair допустила технический дефолт

Авиакомпания Urair приостановила выплаты по семилетним кредитам в рамках реструктуризации долга.

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по 7-летним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде. По 12-летним обязательствам Utair произвел платежи без задержек и в полном объеме», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Utair «учел неблагоприятный экономический прогноз для авиаотрасли и принял решение в первую очередь осуществлять платежи по операционной деятельности и обеспечению безопасности полетов. Это расходы на топливо, аэропортовые сборы, техническое обслуживание самолетов и зарплата экипажей».



Ранее татарстанское Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении авиакомпаний «Аэрофлот», Utair, «Северный ветер» и «Сибирь».

Их обвиняют «в установлении экономически, технологически и иным образом необоснованно завышенных тарифов» на перевозки по маршруту Казань — Москва.