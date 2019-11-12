Финансирование нацпроектов в регионах ПФО увеличат на 10%

Финансирование национальных проектов, которые реализуются в регионах ПФО, будет увеличено на 10% и составит 275 млрд рублей, об этом заявил заместитель полномочного представителя президента России в регионе Алексей Кузьмицкий.

«Запланированный объем финансирования нацпроектов в целом по округу на будущий год составит порядка 275 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в 2019 году. Важно обеспечить своевременное и эффективное использование этих средств», — сказал он.

Кузьмицкий уточнил, что в этом году большая часть бюджетных средств, около 132 млрд рублей, была направлена на реализацию социальных нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура». В следующем году финансирование проектов, направленных на развитие социальной сферы, составит 144 млрд рублей.

Замполпреда также пояснил, что общий объем средств на реализацию национальных проектов в регионах ПФО на 2019—2024 годы превысит 1,5 трлн рублей, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в рамках нацпроекта отремонтируют 114 км региональных дорог в 2020 году.