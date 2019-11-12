Рособрнадзор рассматривает возможность сдачи ЕГЭ онлайн

Рособрнадзор рассматривает возможность сдачи единого государственного экзамена в онлайн-режиме.

«В этом году у нас каких-то изменений не будет. Мы прорабатываем вопрос сдачи онлайн Единого государственного экзамена. Это очень непростой вопрос», — сказал глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, сдача ЕГЭ в онлайн-режиме требует технической и технологической подготовки российских регионов. Кравцов также напомнил, что в 2020 году будет введен компьютерный экзамен по информатике.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что, прежде всего, в ведомстве должны удостовериться в том, что во времени не будет никаких задержек, будет проведена корректная оценка всех результатов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что из ЕГЭ уберут тестовые задания из экзаменационных материалов по русскому языку и другим предметам. Тесты планируется оставить только в ЕГЭ по иностранным языкам.