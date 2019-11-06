Из ЕГЭ уберут тестовые задания

Рособрнадзор откажется от тестовых заданий с выбором варианта ответа в экзаменационных материалах для Единого государственного экзамена по русскому языку и другим предметам. Тесты планируется оставить только в ЕГЭ по иностранным языкам.

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что наиболее востребованным умением школьников по всем учебным предметам является «осмысленно формулировать свою точку зрения, аргументированно ее доказывать, используя нормы русского языка, русского литературного языка», пишет RNS.

Ранее Минобрнауки РФ повысило значение минимальных баллов ЕГЭ для своих подведомственных вузов. Всего их 252, университеты уже опубликовали на своих сайтах правила приема на 2020/2021 год.

Также Рособрнадзор назвал вероятные даты ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году.