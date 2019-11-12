В Башкирии Минсоцзащиты наказали за отсутствие пандусов в подъезде

В Башкирии инвалиды устали терпеть игнорирование министерства семьи, труда и социальной защиты. Инвалиды просили установку пандусов, но ведомство три года не работало по этому направлению.

Как установило ведомство, соцзащита, ответственная за работу по этому направлению, три года бездействовала. В частности, не контролировала комиссии по обследованию жилых помещений, в которых проживают инвалиды, затягивала сроки ремонта, который проводился с учетом потребностей инвалидов, не занималось рассмотрением обращений. Так, просьбы 15 инвалидов, поступившие в Минтруд, оставались без дальнейшего рассмотрения на протяжении от двух до восьми месяцев.

Региональная прокуратура внесла представление, по результатам которого министерство разработало необходимые документы. Трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее инвалиды попросили уйти в отставку главу Татарстанского ФСС Павла Лоханова.