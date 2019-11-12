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Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане

09:06, 12.11.2019
Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
Фото: kremlin.ru

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в Казахстане. Последний уже дал свое согласие.

«Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — цитирует «Sputnik Казахстан» Назарбаева.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Путин значительно лучше относится к Зеленскому нежели к его предшественнику Петру Порошенко, это наглядно демонстрирует улучшение отношений между государствами.

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