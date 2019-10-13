Первый президент Украины Леонид Кравчук: «Путин начал не просто слышать, а слушать Зеленского»
Глава России Владимир Путин значительно лучше относится к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому нежели к его предшественнику Петру Порошенко, это наглядно демонстрирует улучшение отношений между государствами, цитирует первого президента независимой Украины Леонида Кравчука RT.
«Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского», — цитирует издание беседу Кравчука с украинскими СМИ.
В качестве аргумента к своим заявлениям политик напомнил об обмене пленными между Россией и Украиной, который состоялся после переговоров Зеленского и Путина.
Ранее «Реальное время» сообщало о другом ярком заявлении украинского политика. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко, общаясь с прессой, назвал Минские соглашения главным промахом Зеленского на посту главы государства.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым