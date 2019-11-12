СМИ: в Татарстане 90% населения компенсируют расходы на вывоз и утилизацию мусора

Фото: Олег Тихонов

В некоторых регионах России более 90% населения компенсируют расходы региональных операторов по обращению с отходами. В это число вошли Татарстан, Мордовия, Севастополь, а также Тверская, Курская, Липецкая, Томская, Ярославская области.

В целом с февраля по сентябрь собираемость платежей за вывоз и утилизацию мусора с граждан выросла в два с половиной раза — с 30% до почти 70%, пишут «Известия» со ссылкой на данные публичной правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»).

Ранее из факторов, которые учитываются при определении тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, исключили налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.