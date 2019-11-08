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В России изменили порядок начисления тарифа на вывоз мусора

18:47, 08.11.2019
В России изменили порядок начисления тарифа на вывоз мусора
Фото: realnoevremya.ru

Из факторов, которые учитываются при определении тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, исключили налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ был разработан Федеральной антимонопольной службой (ФАС). По данным ведомства, ввиду указанных изменений должно произойти снижение тарифной нагрузки на потребителей «уже в ближайшее время».

В сентябре сообщалось, что с тех пор как в России началась «мусорная» реформа, около 1,6 млн граждан обратились за перерасчетом платы за обращение с отходами. Они уже вернули около 700 млн рублей.

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