В России изменили порядок начисления тарифа на вывоз мусора

Из факторов, которые учитываются при определении тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, исключили налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Документ был разработан Федеральной антимонопольной службой (ФАС). По данным ведомства, ввиду указанных изменений должно произойти снижение тарифной нагрузки на потребителей «уже в ближайшее время».

В сентябре сообщалось, что с тех пор как в России началась «мусорная» реформа, около 1,6 млн граждан обратились за перерасчетом платы за обращение с отходами. Они уже вернули около 700 млн рублей.