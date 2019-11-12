Госдума попросила вернуть жителям ДФО прежний пенсионный возраст

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил правительству вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

«ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — цитируют депутата «Известия».

По мнению экспертов, инициатива не будет поддержана, так как другие регионы с тяжелыми климатическими условиями тоже могут потребовать преференций. Напомним, что с 1 января 2019 года вступил в силу закон, по которому пенсионный возраст в России был повышен с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться в течение 10 лет — с 2019 по 2028 год.

Ранее в ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию.