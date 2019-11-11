Рустам Минниханов назвал МВД по Татарстану лучшим подразделением в системе внутренних дел страны

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. В своем обращении он отметил, что МВД по Татарстану было и остается одним из лучших региональных подразделений в системе внутренних дел страны.

«Служба в полиции была и остается делом мужественных и благородных людей, готовых в любой момент рискнуть собой ради других. Ваша работа всегда в фокусе внимания населения республики. Именно от вас зависит порядок на улицах городов, спокойствие наших жителей и уверенность в собственной безопасности. Ваше ответственное отношение к делу, внимание и отзывчивость к проблемам граждан, грамотная и профессиональная работа снискали заслуженное уважение со стороны населения», — сказала глава республики.

Минниханов обратил внимание на профессионализм сотрудников органов внутренних дел во время мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 и в день выборов в Госсовет Татарстана.

Также президент отметил, что следующий год будет богат на события — празднование 100-летия ТАССР, выборы президента Татарстана и депутатов представительных органов муниципальных образований. «Сегодня личный состав МВД достойно отвечает на вызовы и угрозы экстремизма и терроризма. Крайне важно не допускать даже малейших проявлений экстремизма. Жестко пресекать все террористические попытки дестабилизации ситуации. При этом ключевое значение имеет профилактическая работа и правовое воспитание. Побороть преступность можно лишь искоренив неуважение к закону и привив привычку соблюдать правовой порядок», — сказал президент.

Мероприятие прошло на площадке КРК «Пирамида», сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил сотрудников и ветеранов МВД по Татарстану с профессиональным праздником.

