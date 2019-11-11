Татарстан попал в рейтинг регионов с высокой устойчивостью

По итогам октября Республика Татарстан оказалась в числе регионов с высокой устойчивостью. Соответствующий рейтинг подготовлен фондом «Петербургская политика».

Индекс республики составил 7,8 и оказался неизменным в сравнении с сентябрьским результатом.

На высокое положение Татарстана в рейтинге повлияли следующие события: подписание президентом РТ Рустамом Миннихановым соглашения с Банком ВТБ о сотрудничестве в сфере жилищного строительства, одобрение Инвестиционным советом РТ реализации в ТОСЭР «Чистополь» проектов компании «Союз» по строительству кондитерской фабрики и компании «Элтех» по строительству завода по производству электротехнических изделий, а также постановление правительства Татарстана о создании регионального Фонда защиты граждан — участников долевого строительства.

В рейтинге регионов с высокой устойчивостью Татарстану досталась 4-я строчка. В тройке лидеров оказались Пензенская, Томская и Тюменская области.

Башкирия возглавила рейтинг регионов со средней устойчивостью с индексом 6,0.

Ранее сообщалось, что аналитики подготовили рейтинг медиаэффективности татарстанских чиновников. Лидером за III квартал 2019 года стал мэр Казани Ильсур Метшин.

