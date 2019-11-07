Аналитики составили рейтинг медиаэффективности татарстанских чиновников

Исследование показало, кто из представителей власти в Татарстане лучше всего работает с медиа и умеет грамотно выстроить взаимодействие с общественным мнением. Лидером рейтинга медиа-эффективности за III квартал 2019 года стал мэр Казани Ильсур Метшин.

На втором месте оказался прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Замыкает тройку лидеров глава Нижнекамска Айдар Метшин.

Таблица: promrating.ru

В топ-5 также входят министр по делам ГО и ЧС республики Рафис Хабибуллин и бывший глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов.

Максимальный рост за этот период показали экс-глава Зеленодольска Александр Тыгин, перешедший в Госсовет РТ, детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина, мэр Бугульмы Линар Закиров, глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин и глава Сабинского района Раис Минниханов.

Отмечается, что в основу рейтинга медиаэффективности закладывается способность чиновника взаимодействовать с людьми при помощи интернета, умение адекватно представлять себя и свою текущую работу в медиа.