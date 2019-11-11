Берглунд об экскурсии на завод: «Впечатлил масштаб производства, это очень тяжелый труд»

Нападающий «Нефтехимика» Якоб Берглунд поделился своими впечатлениями после экскурсии по заводам генерального спонсора команды — ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— Мне все понравилось. Было интересно узнать о производстве пластика и каучука. В такие моменты еще больше удивляешься тому, как часто мы используем вещи, сделанные из этих материалов, в нашей повседневной жизни, будь то жвачка или мяч для гольфа.



Узнал подробнее, что здесь производят и в каком объеме. Увидели как автоматизированную работу, так и работу людей. Могу сказать, что это очень тяжелый труд.



Что больше всего впечатлило? Наверное, впечатлила скорость производства и то, насколько быстро каучук схватывается — пока держал небольшой шарик в руках, он уже успел затвердеть. Безусловно, удивил масштаб производства и количество заводов, — приводит слова Берглунда официальный сайт клуба.

Напомним, ранее игроки хоккейной команды «Нефтехимик» побывали на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в ГК «ТАИФ.