МЧС предупредило о предстоящем тумане и гололеде в Татарстане

Фото: МЧС по РТ

В Казани ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, 12 ноября на территории РТ и в Казани ожидаются туман и ночью слабый гололед.

ГУ МЧС России по РТ опубликовало памятку поведения при гололеде и тумане. Пешеходам рекомендовано двигаться осторожно, пожилым людям желательно иметь при себе трость с резиновым наконечником или парки с заостренными шипами. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, проверить тормоза автомобиля и состояние шин. Пешеходам рекомендовано прикрепить к одежде светоотражающие элементы.

Ранее Гидрометцентр РФ предупредил о резком похолодании в Казани.