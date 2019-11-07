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Гидрометцентр РФ предупредил о резком похолодании в Казани

12:13, 07.11.2019
Гидрометцентр РФ предупредил о резком похолодании в Казани
Фото: pixabay.com

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о предстоящем похолодании в центральных областях России. В Казани 9 ноября температура уйдет в минус.

На сегодня в Центральной части России проходят циклоны, которые принесли дожди и ветреную погоду, при этом температура выше климатической нормы. Уже к концу недели его сменит северный антициклон, и температура станет существенно ниже.

В столице Татарстана температура ночью 9 ноября понизится до минус 2 — плюс 3 градусов, днем воздух прогреется до 1—6 градусов. Преимущественно без осадков. Прогноз будет актуален до начала следующей недели, главным образом для юга Казани.

Ранее Гидрометцентр зафиксировал рекордные отклонения от средних температур в двух точках России.

Общество Татарстан
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