Виктор Тихонов: «Хочу возродить нашу связку с Зариповым в «Ак Барсе»

Новичок «Ак Барса» Виктор Тихонов-младший рассказал о знакомстве с командой.

— Как вас встретили в «Ак Барсе»?

— Очень доброжелательно встретили, прямо все подошли, познакомились. Потихонечку начинаем всех узнавать, игроков, рабочий персонал.

— Вы со СКА выигрывали в Казани Кубок Гагарина и часто забивали в ворота казанцев. Может, есть что-то такое в этом городе для вас?

— Может быть, да. Может, арена мне подходит? Было бы очень кстати, если сейчас тоже мне поможет.

— Завтра игра с «Авангардом», вы сыграете? Есть информация на этот счет?

— Пока в составе и надеюсь, что сыграю. Хочется сразу, с ходу, зайти и помочь команде.

— Вы все это время работали в звене с Зариповым и Галиевым или поменяли сочетания?

— Первые два дня у нас были рабочие тренировки без разделения на звенья. А потом, да, с Зариповым и Галиевым.

— Вы долгое время проживали в Питере. Как сложно проходит ваш переезд в Казань в бытовом плане?

— Переезд для хоккеистов простой, а вот для семьи он бывает тяжелее. Потому что им закрывать основные бытовые вопросы там, а нам лишь фокусироваться на работе и играть.

— Как вас встретил капитан команды Зарипов?

— Мы с ним часто сталкивались до этого, то на льду, то в сборной. Знакомы уже давно, опыт игры вместе тоже есть, поэтому надеюсь возобновить нашу связку с ним, — сказал Тихонов.