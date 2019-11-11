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Глава Управления здравоохранения Казани впервые будет иметь статус замглавы Минздрава Татарстана

11:15, 11.11.2019
Глава Управления здравоохранения Казани впервые будет иметь статус замглавы Минздрава Татарстана
Фото: kzn.ru

Управление здравоохранения МЗ РТ по Казани возглавил победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков.

Мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» отметил, что впервые начальник Управления будет также иметь статус заместителя министра здравоохранения РТ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что Жаворонков займет пост замглавы Минздрава РТ. Ранее он был заместителем главврача республиканского онкодиспансера.

ОбществоВласть Татарстан
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