Глава Управления здравоохранения Казани впервые будет иметь статус замглавы Минздрава Татарстана
Управление здравоохранения МЗ РТ по Казани возглавил победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков.
Мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» отметил, что впервые начальник Управления будет также иметь статус заместителя министра здравоохранения РТ.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что Жаворонков займет пост замглавы Минздрава РТ. Ранее он был заместителем главврача республиканского онкодиспансера.
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