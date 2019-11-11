Россия вошла в десятку самых пьющих стран мира

Россия заняла седьмое место в рейтинге стран мира с самым высоким потреблением алкогольной продукции на душу населения. В среднем за год россиянин выпивает 11,1 литра спиртного.

На первом месте оказалась Литва, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра спиртного ежегодно. В пятерку вошли Австрия (11,8 литра), Франция (11,7 литра), Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра), говорится в докладе Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце».

Шестое место заняли Латвия и Ирландия (по 11,2 литра). Венгрия с 11,1 литра также, как и Россия, занял седьмое место. Список замкнули Германия (10,8 литра), Португалия (10,7 литра) и Польша (10,6 литра).

Ранее стало известно, что продажи пива в России за июль — сентябрь 2019 года сократились почти на 10%. Производство напитка снизилось на 5,6%.