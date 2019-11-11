Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 64,5 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на этой неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 63,5—64,5 рубля за 1$.

На прошедшей неделе рубль укреплялся на фоне новостей о налаживании торговых отношений между США и Китаем, снижения ставки ФРС, что повлекло за собой спрос на бумаги развивающихся рынков, в том числе и России.

На этой неделе поддержку рублю будут оказывать котировки нефти выше 60$/баррель, спрос иностранных инвесторов на российские активы. Определенное давление на отечественную валюту окажут наращенные покупки валюты Минфином до 228,2 млрд рублей с 8 ноября по 5 декабря.