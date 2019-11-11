Бубнов назвал заслуженным падение «Рубина» в зону стыковых матчей

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Рубина» от московского «Динамо» (0:1).

«Рубин» забил меньше всех голов в лиге (8), а в последних 4 матчах — и вовсе ни одного. Проблема заключается в том, что средняя линия, как и у «Крыльев», у них сейчас действует не очень эффективно. Мячи до нападающих не доходят. Вообще у них и нападающих-то нет забивных, которые могли бы сами решать задачу взятия ворот! Обороняются они организованно, поэтому много нулевых ничьих.

После этого тура казанцы могут оказаться в зоне вылета, и это, пожалуй, заслуженно. Если ты не выигрываешь, то будешь опускаться все ниже и ниже»., — сказал Бубнов.

Отметим, что после 16-го тура «Рубин» набрал 17 очков и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, находясь в 2 очках от зоны прямого вылета. Казанцы не могут забить в ворота своих соперников уже на протяжении 4 матчей.