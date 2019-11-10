Студентка из Татарстана рассказала, как встретилась с Путиным — видео

Одна из активных участников студенческого движения стройотрядов Яна Азарчкенко из Татарстана побывала на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она рассказала о том, как прошло это мероприятие, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Получилось, что я сидела прямо возле Владимира Владимировича Путина. Встреча прошла в очень дружеской и теплой атмосфере», — рассказала Яна Азарченко.

Студентка КГАСУ стала лучшим комиссаром сервисного отряда «Барс», чем и заслужила право сидеть рядом с главой государства.

Путин похвалил стройотрядовцев и поблагодарил их за помощь государству. Он подчеркнул, что не знает ни одного случая, когда студотряды не справились с поставленной им задачей.

«Наша задача была — показать, что мы — это активная молодежь, которая готова развивать наше движение, развивать нашу страну», — отметила Азарченко.

Напомним. Что в конце октября в Москве оценили итоги работы организаций и предприятий с движением студенческих трудовых отрядов. В лидерах по привлечению студотрядов оказался Татарстан.