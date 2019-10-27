Татарстанские организации в лидерах по привлечению студотрядов — видео

Фото: скриншот видео

В Москве оценили итоги работы организаций и предприятий с движением студенческих трудовых отрядов. Заинская ЦРБ и нижнекамский «Шинник» стали одними из лидеров по привлечению студотрядов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Только у нас в республике больше 10 тысяч ребят, которые входят в студенческие трудовые отряды. Это такое уже огромное движение. По большому счету это — больше чем движение, это — большая семья», — рассказал глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов

О предоставляемых движением возможностях и связях сообщила участница татарстанского реготделения отряда проводников «Реактив» Анита Абдуллина. Она отметила, что студенты могут заработать, посетить различные города и завести множество знакомств.