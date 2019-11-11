УНИКС одержал домашнюю победу над «Нижним Новгородом»

УНИКС в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ дома одолел «Нижний Новгород» (89:85).

Казанцы плохо начали матч, уступив в первой четверти встречи в 9 очков. После этого подопечные Димитриса Прифтиса смогли собраться и выдали самую результативную для себя игру в сезоне в Единой лиге ВТБ.

Дабл-дабл в составе казанцев оформил Реймар Морган, записавший на свой счет 30 очков и 11 подборов.

Благодаря этой победе в активе УНИКСа стало 3 победы при 3 поражениях.

УНИКС — «Нижний Новгород» — 89:85 (19:28, 23:12, 18:20, 29:25)

УНИКС: Реймар Морган (30+11 подборов), Эррик Макколлум (20), Джамар Смит (20+5 подборов), Алекс Тайюс (14+10 подборов).

«Нижний Новгород»: Чавон Льюис (21+6 передач), Алек Браун (18+8 подборов), Павел Антипов (14), Антон Астапкович (12+5 подборов).