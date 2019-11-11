Белоруссия запретила ввозить печенье, произведенное в Челнах

Госстандарт Республики Беларусь запретил ввозить в страну печенье «Купелька» компании «Акульчев», завод которой находится в Набережных Челнах.



Согласно материалам ведомства, в продукте нашли диоксид серы, который не указан на упаковке. Количество этого вещества превышало в пять раз допустимое: вместо 10 мг/кг — 53 мг/кг.

Диоксид серы может вызывать аллергические реакции, а также противопоказан при отдельных видах заболеваний.