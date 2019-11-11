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Белоруссия запретила ввозить печенье, произведенное в Челнах

07:59, 11.11.2019
Белоруссия запретила ввозить печенье, произведенное в Челнах
Фото: ru.wikipedia.org

Госстандарт Республики Беларусь запретил ввозить в страну печенье «Купелька» компании «Акульчев», завод которой находится в Набережных Челнах.

Согласно материалам ведомства, в продукте нашли диоксид серы, который не указан на упаковке. Количество этого вещества превышало в пять раз допустимое: вместо 10 мг/кг — 53 мг/кг.

Диоксид серы может вызывать аллергические реакции, а также противопоказан при отдельных видах заболеваний.

БизнесРозничная торговля Татарстан
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