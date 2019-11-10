В Ижевске отметили 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова

В Ижевске прошли мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения знаменитого конструктора Михаила Калашникова. В честь автора АК-47 состоялся концерт в театре оперы и балета Удмуртии, открытие новой экспозиции в музее стрелкового оружия и торжественное богослужение.

Музей имени Калашникова представил экспозицию, дополненную как материалами по истории Ижевского машзавода, так и документами, связанными с работой самого Калашникова.

«Мы, наконец, получили хорошую и качественную копию первого пистолета-пулемета Калашникова, который в единственном экземпляре существует в музее артиллерии Санкт-Петербурга», — приводит ТАСС слова завотделом комплекса Лады Михайловой.

На концерте зрителям представили архивные кадры работы конструктора и фрагменты его интервью. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов отметил, что именно благодаря работе Михаила Калашникова республика известна как «оружейная кузница России».