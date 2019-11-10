Исполком Альметьевска потратит более 1 млн рублей на содержание туалетов

Департамент жилищной политики и ЖКХ Альметьевска проводит тендер на содержание и техобслуживание общественных туалетов города. Начальная стоимость контракта составляет 1,2 млн рублей.

Электронный аукцион назначен на 15 ноября, следует из сообщения, опубликованного на сайте госзакупок. Там же указано, что деньги выделяет бюджет Альметьевского района.

Закупка касается объектов, размещенных в трех точках: в парке «Здоровье» по улице Зифы Балакиной, на второй очереди каскада прудов, по улице Нефтяников — и на третьей очереди каскада прудов, по улице Белоглазова. Услуги должны оказываться с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Напомним, что в этом году Казань выделила на содержание туалетов более 34 млн рублей.