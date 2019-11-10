Партия Зеленского одобрила уход спикера парламента с поста руководителя «Слуги народа»
Съезд украинской партии «Слуга народа», поддерживающей президента страны Владимира Зеленского, одобрил уход лидера Дмитрия Разумкова. Новым руководителем партии избран Александр Корниенко.
Разумков решил покинуть пост, поскольку он также является председателем Верховной Рады Украины.
«Принято решение удовлетворить заявление Дмитрия Александровича относительно увольнения с должности главы партии «Слуга народа», — сказал Александр Корниенко, трансляцию съезда партии ведет телеканал «Наш».
Александр Корниенко является первым заместителем главы фракции Верховной рады «Слуга народа». В ходе президентской кампании он также возглавлял избирательный штаб Зеленского.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым