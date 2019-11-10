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Предприятие в Нижнекамске оштрафовали на 1 млн рублей за взятку инспектору Ростехнадзора

11:59, 10.11.2019 1
Предприятие в Нижнекамске оштрафовали на 1 млн рублей за взятку инспектору Ростехнадзора
Фото: realnoevremya.ru

Суд в Нижнекамске оштрафовал предприятие «Инпо» за дачу взятки сотруднику Ростехнадзора в размере 50 тыс. рублей.

Установлено, что в августе прошлого года сотрудник фирмы через посредника передавал инспектору Приволжского управления Ростехнадзора взятку в размере 50 тыс. рублей за непривлечение юридического лица и должностных лиц предприятия к административной ответственности по статье «нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)».

Взяткодателя в июле 2019 года привлекли к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Им оказался 37-летний мастер стройфирмы «Инпо». Приговором суда ему назначен уголовный штраф 100 тысяч рублей, гособвинение просило оштрафовать на вдвое большую сумму.

В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушений, был наложен арест на принадлежащий предприятию автомобиль ГАЗ A22R32 2015 года выпуска.

По результатам судебного разбирательства предприятию назначен штраф в размере 1 млн рублей. Судебное решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:38
    понятно, что инспектор продолжил работу - виноваты те кто нес, а инспектору ничего не должно грозить - он принял взятку в августе прошлого года.... и... только слово "принял" смущает - законченное действие?
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