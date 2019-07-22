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В Татарстане вынесли приговор по взятке для инспектора Ростехнадзора

11:12, 22.07.2019
В Татарстане вынесли приговор по взятке для инспектора Ростехнадзора
Фото: "Реальное время"

За дачу взятки 50 тысяч рублей инспектору Нижнекамского отдела Ростехнадзора осужден 37-летний мастер стройфирмы «Инпо». Приговором суда ему назначен уголовный штраф 100 тысяч рублей, гособвинение просило оштрафовать на вдвое большую сумму, сообщили «Реальному времени» в Прокуратуре РТ.

Как установил суд, деньги передавались в августе 2018 года через посредника — инженера ООО «Оргнефтехим-Холдинг» в расчете на то, что «Инпо» и должностные лица предприятия не будут привлечены к административной ответственности за выявленные на стройке и в документах нарушения обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ).

Приговор в законную силу не вступил.

ПроисшествияОбществоВластьБизнесЭкономика Татарстан
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