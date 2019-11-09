СМИ показали секретный стартап экс-главы Uber

Журналисты The Wall Street Journal и Business Insider утверждают, что нашли одну из секретных кухонь стартапа CloudKitchens, которым теперь управляет бывший CEO Uber Трэвис Каланик.

Непубличный стартап известен тем, что в 2018 году контрольный пакет «ОблачныхКухонь» приобрел бывший руководитель главного приложения по вызову такси в мире. Этой осенью компания привлекла $400 млн от Суверенного фонда Саудовской Аравии. Однако руководство старается скрыть максимум данных от общественности.

Как пишет The Wall Street Journal, идея стартапа похожа на Uber для ресторанов. Компания скупает дешевую недвижимость в крупных городах по всему миру. На этих площадях организуют свои кухни рестораны, работающие на доставку.

Журналисты сообщают, что нашли одну из таких «секретных» кухонь в Сан-Франциско. Из репортажа следует, что здание никак не обозначено и не имеет вывесок. Около него собралась группа курьеров из разных ресторанов.

Напомним, что после ряда крупных скандалов в Uber появилась информация о желании акционеров отстранить главу сервиса Трэвиса Каланика от компании. Потом он подал в отставку.

