Актриса Задорожная объявила о помолвке

Российская актриса Анастасия Задорожная сообщила своим поклонникам о планируемой свадьбе. Она опубликовала фото с кольцом, подаренным женихом на помолвку.

«ПАЙ-ДУ», — прокомментировала актриса снимок, одновременно сообщая, что пойдет за избранника замуж, и обыгрывая английское выражение «I do».

Подписчики Задорожной стали поздравлять актрису и интересоваться личностью жениха.

Анастасия Задорожная — российская актриса, певица, телеведущая и фотомодель. Она родилась в 1985 году в поселке Федотово Вологодской области. Известность ей принесли роли в сериале «Клуб» и фильме «Мама не горюй 2».