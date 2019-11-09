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Актриса Задорожная объявила о помолвке

19:20, 09.11.2019
Актриса Задорожная объявила о помолвке

Российская актриса Анастасия Задорожная сообщила своим поклонникам о планируемой свадьбе. Она опубликовала фото с кольцом, подаренным женихом на помолвку.

«ПАЙ-ДУ», — прокомментировала актриса снимок, одновременно сообщая, что пойдет за избранника замуж, и обыгрывая английское выражение «I do».

Подписчики Задорожной стали поздравлять актрису и интересоваться личностью жениха.

Анастасия Задорожная — российская актриса, певица, телеведущая и фотомодель. Она родилась в 1985 году в поселке Федотово Вологодской области. Известность ей принесли роли в сериале «Клуб» и фильме «Мама не горюй 2».

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