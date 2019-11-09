Горбачев рассказал, кого считает виновником распада СССР

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев дал интервью немецкому журналу Spiegel. Он поделился своим мнением о виновниках развала СССР.

«За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — приводит слова Горбачева журнал.

Последний руководитель СССР согласился, что перестройка несла опасность для страны, но он и остальное руководство страны видело необходимость перемен. Горбачев назвал положительной стороной перестройки «новое внешнеполитическое мышление» и свободу выбора.

Бывший президент СССР подчеркнул, что не сожалеет о перестройке, но признает, что на пути реформ были ошибки и промахи. Он также выразил мнение, что Россия никогда не вернется к тоталитарной системе.

Ранее журналист Владимир Познер высказывал мнение, что ответственность за распад СССР лежит на Борисе Ельцине, а не на Михаиле Горбачеве.