Познер заявил, что СССР упразднил не Горбачев, а Ельцин

СССР упразднил не Михаил Горбачев, а Борис Ельцин. Такое мнение высказал журналист Владимир Познер.

«Иногда появляются такие люди, как, скажем, Горбачев, который принципиально изменил страну. Многие его за это не любят – но именно он все изменил. Но, кстати, не он упразднил Советский Союз, а упразднил Ельцин», – приводит его слова «Познер Online».

Он связал это с тем, что первый президент России «хотел быть номером один».

«А пока был СССР – номером один был Горбачев, потому что он был президентом СССР. А если нет Советского Союза, а есть РФ – то тогда Ельцин – президент РФ, и он номер один и есть», — подчеркнул Познер.



Ранее Познер предложил переименовать премию ТЭФИ из-за недемократичного отбора лауреатов.