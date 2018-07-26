Новости общества

00:56 МСК
Новости раздела
Общество

Познер заявил, что СССР упразднил не Горбачев, а Ельцин

23:59, 26.07.2018
Познер заявил, что СССР упразднил не Горбачев, а Ельцин
Фото: it.wikipedia.org / Augustas Didžgalvis

СССР упразднил не Михаил Горбачев, а Борис Ельцин. Такое мнение высказал журналист Владимир Познер.

«Иногда появляются такие люди, как, скажем, Горбачев, который принципиально изменил страну. Многие его за это не любят – но именно он все изменил. Но, кстати, не он упразднил Советский Союз, а упразднил Ельцин», – приводит его слова «Познер Online».

Он связал это с тем, что первый президент России «хотел быть номером один».

«А пока был СССР – номером один был Горбачев, потому что он был президентом СССР. А если нет Советского Союза, а есть РФ – то тогда Ельцин – президент РФ, и он номер один и есть», — подчеркнул Познер.

Ранее Познер предложил переименовать премию ТЭФИ из-за недемократичного отбора лауреатов.

ОбществоИстория
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты