Туктамышева заняла третье место на Гран-при Китая, Щербакова выиграла и вышла в финал серии

На проходящем в Китае четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию женщины выступили со своими произвольными программами.

Чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева чисто выполнила два тройных акселя и смогла подняться на третье место в итоговом протоколе соревнований. Победительницей этапа в Китае стала Анна Щербакова, воспитанница тренера Этери Тутберидзе. Россиянка выиграла уже второй этап, обеспечив себе выход в финал Гран-при.

Второй стала японка Сатоко Мияхара, набравшая в итоге 211,18 балла. Кореянка Ю Ен заняла четвертое место. Софья Самодурова с показателем 185,29 балла показала пятый результат.

Итоговое положение



1. Анна Щербакова (Россия) — 226,04.

2. Сатоко Мияхара (Япония) — 211,18.

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 209,10.

4. Ю Ен (Южная Корея) — 191,81.

5. Софья Самодурова (Россия) — 185,29.

6. Эмбер Гленн (США) — 178,35.

7. Марин Хонда (Япония) — 168,09.

8. И Кристи Лен (Гонконг) — 157,47.

9. Чэнь Хунъи (Китай) — 155,12.

10. Кайлани Крейн (Австралия) — 149,83.