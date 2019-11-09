Туктамышева заняла третье место на Гран-при Китая, Щербакова выиграла и вышла в финал серии
На проходящем в Китае четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию женщины выступили со своими произвольными программами.
Чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева чисто выполнила два тройных акселя и смогла подняться на третье место в итоговом протоколе соревнований. Победительницей этапа в Китае стала Анна Щербакова, воспитанница тренера Этери Тутберидзе. Россиянка выиграла уже второй этап, обеспечив себе выход в финал Гран-при.
Второй стала японка Сатоко Мияхара, набравшая в итоге 211,18 балла. Кореянка Ю Ен заняла четвертое место. Софья Самодурова с показателем 185,29 балла показала пятый результат.
Итоговое положение
1. Анна Щербакова (Россия) — 226,04.
2. Сатоко Мияхара (Япония) — 211,18.
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 209,10.
4. Ю Ен (Южная Корея) — 191,81.
5. Софья Самодурова (Россия) — 185,29.
6. Эмбер Гленн (США) — 178,35.
7. Марин Хонда (Япония) — 168,09.
8. И Кристи Лен (Гонконг) — 157,47.
9. Чэнь Хунъи (Китай) — 155,12.
10. Кайлани Крейн (Австралия) — 149,83.
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