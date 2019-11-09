Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать без опасности для здоровья

Диетолог Елена Соломатина назвала мандарины полезным продуктом, содержащим много полезных элементов. При этом она рассказала, кому этот фрукт противопоказан и сколько цитрусовых можно съедать без опасности для здоровья.

«С осторожностью его нужно употреблять тем, у кого есть заболевания ЖКТ, гастрит, повышенная кислотность. И тем более нежелательно есть мандарины на голодный желудок», — приводит «Вечерняя Москва» слова эксперта.

Соломатина посоветовала не заваривать кожуру мандарина, поскольку многие компании, выращивающие фрукты, обрабатывают их противогрибковыми средствами.

«Также лучше не пить сок, а употреблять весь мандарин целиком, в этом случае сахара не будут оказывать воздействие на поджелудочную, повышать уровень глюкозы — ее сдержит клетчатка, содержащаяся в дольках», — добавила Соломатина.

Она рассказала, что в день без опаски можно съедать лишь 2—3 мандарина.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что в неделю можно съедать не больше 3—4 яиц.