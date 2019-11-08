Новости спорта

23:58 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Форвард «Динамо» Игбун пропустит матч с «Рубином»

21:20, 08.11.2019
Форвард «Динамо» Игбун пропустит матч с «Рубином»
Фото: fcdynamo.ru

Стал известен список игроков московского «Динамо», отправившихся на матч 16-го тура РПЛ против казанского «Рубина».

В составе «бело-голубых» отсутствует бывший нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун, который пропустит игру в Казани.

Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук.

Защитники: Сергей Паршивлюк, Владимир Рыков, Константин Рауш, Роман Нойштедтер, Григорий Морозов, Роман Евгеньев, Заурбек Плиев, Иван Ордец, Игорь Калинин.

Полузащитники: Артур Юсупов, Мигель Кардозу, Оскар Хильемарк, Себастьян Шимански, Антон Соснин, Вячеслав Грулев.

Нападающие: Кирилл Панченко, Рамиль Шейдаев, Николай Обольский, Максимилиан Филипп, Клинтон Н’Жи.

Напомним, встреча «Рубин» — «Динамо» состоится завтра, 9 ноября, и начнется в 14:00 по мск.

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров