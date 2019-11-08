Форвард «Динамо» Игбун пропустит матч с «Рубином»
Стал известен список игроков московского «Динамо», отправившихся на матч 16-го тура РПЛ против казанского «Рубина».
В составе «бело-голубых» отсутствует бывший нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун, который пропустит игру в Казани.
Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук.
Защитники: Сергей Паршивлюк, Владимир Рыков, Константин Рауш, Роман Нойштедтер, Григорий Морозов, Роман Евгеньев, Заурбек Плиев, Иван Ордец, Игорь Калинин.
Полузащитники: Артур Юсупов, Мигель Кардозу, Оскар Хильемарк, Себастьян Шимански, Антон Соснин, Вячеслав Грулев.
Нападающие: Кирилл Панченко, Рамиль Шейдаев, Николай Обольский, Максимилиан Филипп, Клинтон Н’Жи.
Напомним, встреча «Рубин» — «Динамо» состоится завтра, 9 ноября, и начнется в 14:00 по мск.СпортФутбол Татарстан
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