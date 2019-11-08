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Промышленность

В России на поддержку газомоторной отрасли направят 50 млрд рублей

20:58, 08.11.2019
В России на поддержку газомоторной отрасли направят 50 млрд рублей
Фото: gazprom-gmt.ru

Правительство в течение ближайших 5 лет направит на поддержку газомоторной отрасли 50 млрд рублей.

Каждый год на развитие инфраструктуры заправочных станций сжатым природным газом будет направлено 3,5 млрд рублей, на субсидирование переоборудования техники — 700 млн, на субсидирование развития инфраструктуры сжиженного природного газа — 800 млн, на субсидирование закупки транспортных средств на газомоторном топливе — до 5 млрд рублей.

В итоге за 5 лет предполагается утроить число автомобильных газозаправочных станций — с 400 до 1,3 тысячи, пишет RT.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Татарстану 240 млн рублей на развитие рынка газомоторного топлива.

Промышленность
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