В России на поддержку газомоторной отрасли направят 50 млрд рублей

Правительство в течение ближайших 5 лет направит на поддержку газомоторной отрасли 50 млрд рублей.

Каждый год на развитие инфраструктуры заправочных станций сжатым природным газом будет направлено 3,5 млрд рублей, на субсидирование переоборудования техники — 700 млн, на субсидирование развития инфраструктуры сжиженного природного газа — 800 млн, на субсидирование закупки транспортных средств на газомоторном топливе — до 5 млрд рублей.

В итоге за 5 лет предполагается утроить число автомобильных газозаправочных станций — с 400 до 1,3 тысячи, пишет RT.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Татарстану 240 млн рублей на развитие рынка газомоторного топлива.