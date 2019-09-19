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В Казани утвердили новую программу реализации антикоррупционной политики на 2019—2022 годы

09:53, 19.09.2019
В Казани утвердили новую программу реализации антикоррупционной политики на 2019—2022 годы
Фото: realnoevremya.ru

Исполком Казани утвердил муниципальную программу «Реализация антикоррупционной политики в г. Казани на 2019—2022 годы». Постановление опубликовано в сборнике мэрии.

На реализацию программы планируется направить 13,9 млн рублей — 1 млн рублей в 2019 году, 7 млн рублей в 2020 году и по 2,9 млн рублей в 2021 и 2022 годах.

«Ожидается, что выполнение мероприятий приведет к усилению противодействия коррупции в г. Казани, укреплению доверия населения к органам власти, повышению статуса муниципального служащего, формированию в обществе отрицательного отношения к коррупционным действиям, повышению эффективности использования муниципального имущества и предоставления муниципальных услуг, развитию системы прозрачности деятельности органов власти при разработке, принятии решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности», — говорится в документе.

ОбществоВласть Татарстан
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